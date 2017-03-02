Рязанские школьники побывали в операционном центре Ситибанка

Поездку организовал фонд «ПроДетство».

Общество

Фонд «ПроДетство» организовал поездку 14 воспитанников школы-интерната № 26 г. Рязани в операционный центр Ситибанка.

Ребятам показали все отделы операционного центра и рассказали, чем они занимаются. Оказывается, несмотря на то, что отделения Ситибанка находятся в России только в городах-миллионниках, существует ещё и операционный центр, находящийся в Рязани, сотрудники которого помогают в обслуживании клиентов по всей России.

После этого для ребят была проведена беседа по Финансовой грамотности. Подросткам рассказали, откуда берутся деньги, как планировать бюджет, что такое кредит, выгодно ли его брать, что такое банковская карта, как ей пользоваться. Особое внимание было уделено различным способам мошенничества и мерам предосторожности.

Ребята активно участвовали в беседе. На контрольные вопросы в финале беседы ответили все. Встреча получилась интересной, познавательной и плодотворной.

Фонд «ПроДетство», сотрудники и ученики 7го класса школы-интерната № 26 г. Рязани передают благодарность сотрудникам операционного центра Ситибанка за позитивное мероприятие и полученные знания, необходимые в жизни каждого человека.

Подобные встречи планируются и с ребятами из других интернатов, чтобы обучить подростков правильному распределению бюджета и основным рискам.