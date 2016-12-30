Рязанские приставы поздравили воспитанников детского дома с наступающим Новым годом

Воспитанники школы-интерната показали костюмированное преставление, продемонстрировав калейдоскоп красочных творческих номеров.

Общество

В четверг, 29 декабря, работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области во главе с и.о. заместителя руководителя управления М.В. Конновым приняли участие в новогоднем празднике подшефной Солотчинской школы-интерната.

Воспитанники школы-интерната показали костюмированное преставление, продемонстрирова в калейдоскоп красочных творческих номеров. Дети в сказочных костюмах пели новогодние песни и водили с гостями хоровод.

Судебные приставы каждый раз, встречаясь с уже знакомыми ребятами, убеждаются, насколько это талантливые дети и как мало им нужно для счастья — всего лишь внимание, доброта и забота. В этот день в сердце каждого присутствующего на празднике представителя УФССП России по Рязанской области остались неописуемые чувства радости от того, что они подарили ребятам с непростой судьбой, хоть немного своего тепла. И, конечно, не обошлось без сладких новогодних подарков.