Рязанские полицейские пресекли два факта незаконной рубки лесных насаждений

Об этом сообщают в УМВД

Общество

Сотрудники полиции возбудили в отношении 26-летнего жителя Касимова уголовное дело за то, что он незаконно заготовил 14 кубических метров древесины. Об этом сообщают в рязанском МВД. Орудие деяния (две бензопилы) уже изъято.

Правонарушителю, отмечают в УМВД, грозит до 7 лет лишения свободы.

Следует отметить, что в это же время в Шилово было возбуждено уголовное дело в отношении 53-летний главы крестьянского фермерского хозяйства. Его сотрудники полиции подозревают в незаконной рубке 6 кубометров сосны. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 2 лет лишения свободы.