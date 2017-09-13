http://7info.ru/news/ryazan-society/rjazanskie_policejskie_izjali_iz_nezakonnogo_oborota_70_litrov_spirtnogo/
Рязанские полицейские изъяли из незаконного оборота 70 литров спиртного
Общество 106
Рязанские полицейские изъяли из незаконного оборота 70 литров спиртного
Общество 106
Нарушения выявлены в кафе и торговых палатках Рязани и Рыбного.
Во вторник, 12 сентября, сотрудники полиции в Рязани и Рязанской области изъяли из незаконного оборота 70 литров спиртного.
Нарушения были выявлены в кафе и торговых палатках Рязани (ул. Грибоедова, д.20, ул. Пугачева, д.11, ул. Гагарина, д.81, ул. Молодцова, д.4) и в Рыбном, сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.
На нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении.