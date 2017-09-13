Рязанские полицейские изъяли из незаконного оборота 70 литров спиртного

Нарушения выявлены в кафе и торговых палатках Рязани и Рыбного.

Общество

Во вторник, 12 сентября, сотрудники полиции в Рязани и Рязанской области изъяли из незаконного оборота 70 литров спиртного.

Нарушения были выявлены в кафе и торговых палатках Рязани (ул. Грибоедова, д.20, ул. Пугачева, д.11, ул. Гагарина, д.81, ул. Молодцова, д.4) и в Рыбном, сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.

На нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении.