Рязанские перевозчики обустроят на конечных остановках транспорта комнаты отдыха для водителей и кондукторов

Соответствующая инициатива была озвучена на заседании, которое провёл заместитель главы администрации Андрей Ульянов.

Общество

Рязанские перевозчики предложили за свой счёт обустроить на конечных остановках транспорта остановочные комплексы с комнатами отдыха для водителей и кондукторов. С соответствующей инициативой они выступили на заседании, которое провёл в пятницу, 3 марта, заместитель главы администрации Андрей Ульянов.

В рамках заседания, участие в котором также приняли начальник управления транспорта Андрей Каплинский, обсуждались механизмы организации надлежащего санитарного состояния территории конечных разворотных кругов, а также обеспечения условий для межрейсового технологического отстоя подвижного состава. Мероприятия запланированы в рамках исполнения поручения главы администрации Рязани Олега Булекова об оптимизации транспортного сообщения и повышения качества транспортного обслуживания населения города.

Все предложения, поступившие в ходе совещания, направлены в профильные структурные подразделения администрации для рассмотрения и организации дальнейшей работы, сообщает сайт горадминистрации.