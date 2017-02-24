Рязанские молодогвардейцы встретились с Героями

Помимо встречи с героями, рязанские молодогвардейцы организовали праздничный концерт в военном госпитале, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества.

Общество

В День защитника Отечества, 23 февраля, состоялось патриотическое мероприятие, организованное рязанским региональным отделением «Молодой Гвардии Единой России» в рамках проекта «Герои нашего времени». Во встрече приняли участие студенты вузов и ссузов, курсанты академии ФСИН, а также приглашённые гости.

Подобная встреча «Завтрак с героем» прошла 9 декабря, в рамках празднования Дня Героев Отечества. Ветеран вооруженных сил Анатолий Михайлович Пантюшин рассказал молодым людям о службе в пехоте, в которой он отслужил 25 лет, ещё 13 лет он отдал морфлоту в Балтийском море. Поведал Пантюшин и о том, чем занимается сейчас и что думает о подрастающем поколении. Ветеран также прочитал ребятам стихи собственного сочинения.

Подполковник, участник чеченской кампании Александр Юрьевич Некрасов рассказал молодым людям о своей службе в армии, о награде «За личное мужество».

Теущакова Евгения Михайловна, заместитель председателя Рязанского регионального отделения Всероссийской общественной молодёжной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей», ликвидировала последствия наводнений на Дальнем Востоке, а также принимала участие в тушении пожаров в 2010 г. в Рязанской области. Награждена министерской медалью, знаками отличия организации.

Среди гостей также были подростки Максим и Никита, которые спасли девушку из огня и смогли потушить возгорание до приезда специальных служб. По словам ребят, они не считают себя героями и утверждают, что на их месте каждый человек поступил бы так же.

Гостям встречи было задано очень много вопросов: считают ли они себя героями, что их поддерживало в трудную минуту, что для них является жизненным ориентиром. В рамках проекта планируется серия мероприятий, которые позволят встретиться с героями, рассказать молодому поколению, что подвигло их на такие самоотверженные поступки, отметил руководитель рязанского отделения «Молодой Гвардии» Артем Никитин. Рязанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» выражает благодарность коллективу Deep Club за помощь в организации мероприятия. Помимо встречи с героями, рязанские молодогвардейцы организовали праздничный концерт в военном госпитале, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества.