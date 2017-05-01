Рязанские коммунисты провели митинг в центре города

Были вручены награды ЦК КПРФ отличившимся в работе, партийные и комсомольские билеты.

Общество

В понедельник, 1 мая, рязанские коммунисты и их сторонники приняли участие в Первомайской демонстрации. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в Рязанском обкоме КПРФ.

В колонне коммунистов от площади Победы шли как ветераны, так и молодые комсомольцы. Завершилось шествие митингом на площади Ленина. Митинг начался с исполнения гимна СССР, после чего выступили руководители Рязанского обкома КПРФ, в том числе и первый секретарь, бывший депутат Госдумы Владимир Федоткин.

Затем по традиции были вручены награды ЦК КПРФ отличившимся в работе, партийные и комсомольские билеты.