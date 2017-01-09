Рязанские казаки отметили новогодние праздники трезво

После службы рязанцы окунулись в источнике в честь преподобного Ильи Муромца.

Общество

Казаки рязанского «Казачьего корпуса» отметили Новый год на родине покровителя российского воинства святого Ильи Муромца.

Делегация рязанских казаков выдвинулась на машинах в древний город Муром Владимирской области буквально через несколько часов после новогоднего боя курантов.

– Мы принципиально не употребляли спиртные напитки, – рассказал казак «Казачьего корпуса» Кирилл Зинченко. – Во-первых, нам предстояла дорога более 300 км на машинах. Во-вторых, новогодняя ночь попадает как раз на период православного рождественского поста. А в-третьих, мы призываем отказаться от употребления алкоголя вовсе.

Новый год рязанские казаки отметили в храме на литургии и крестном ходе в селе Карачарово, в котором родился Илья Муромец. Рязанцы заметили, что на службе было много представителей казачьих общин, так же отмечающих новолетие в православной традиции, без спиртного и праздничных излишеств. На муромской земле, как оказалось, данная традиция особенно крепко укоренилась в казачестве.

После службы рязанцы окунулись в источнике в честь преподобного Ильи Муромца.

– Казаки, нужно об этом сказать, и в духовно-нравственном восстановлении страны должны быть на передовой. Казачество переживает очень важный и сложный период, поэтому мы должны обладать не только военным умением, но и крепким духом. Так получилось, что в России новогодние праздники попадают на время рождественского поста, и мы, как люди православные, должны придерживаться православной традиции, – заявил атаман рязанского «Казачьего корпуса» Евгений Супрун.

7 января на Рождество казаки «Казачьего корпуса» принимали участие в охране храмов во время праздничного богослужения. Один из самых строгих в году православных постов заканчивается именно в этот день.