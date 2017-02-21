Рязанские фельдшера отмечают профессиональный праздник

В Рязанской области трудится 1156 сертифицированных фельдшеров, 685 на станциях скорой и неотложной помощи.

Общество

Во вторник, 21 февраля, свой профессиональный праздник отмечают фельдшера.

В Рязанской области трудится 1156 сертифицированных фельдшеров, 685 на станциях скорой и неотложной помощи. Более половины имеют высшую квалификационную категорию. Профессия фельдшера довольно многогранна. Это медик широкой специализации, он сочетает в себе терапевтические, хирургические, акушерские и реаниматологические навыки, он оказывает доврачебную помощь, ставит первичный диагноз, проводит лечение, назначенное самостоятельно или врачом.

Довольно часто именно фельдшер спасает жизнь, своевременно оказав помощь, поэтому выбирают эту профессию люди с очень крепкими нервами, хорошие психологи, умеющие успокоить пациента, способные мгновенно реагировать и не теряться в сложных и даже трагических ситуациях. Они отличаются желанием постоянно учиться, готовностью полностью отдавать свои знания, умения и частицу сердца своим пациентам, сообщает сайт регионального министерства здравоохранения.