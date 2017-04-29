Рязанские десантники стали победителями международной олимпиады курсантов

Глава Рязанского региона Николай Любимов поздравил победителей и призёров олимпиады с успешным участием в состязаниях.

Общество

В субботу, 29 апреля, в Рязанской области торжественно завершилась международная олимпиада курсантов военных вузов. Состязания курсантов проводились с 25 по 28 апреля на базе учебного центра РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова «Сельцы». Участие в них приняли свыше 300 курсантов из России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Армении. Они продемонстрировали теоретические знания и практические навыки по таким направлениям, как «Военно-спортивная подготовка», «Тактическая и тактико-специальная подготовка», «Огневая подготовка» и «Гуманитарная миссия». По итогам олимпиады победу в абсолютном первенстве одержала команда Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Она удостоена Кубка Министра обороны РФ – Председателя Совета министров обороны государств – участников СНГ.

Победителей и призёров олимпиады поздравили глава Рязанского региона Николай Любимов, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Инюцын, заместитель Председателя Комитета по обороне Государственной Думы РФ Андрей Красов, заместитель командующего ВДВ Андрей Холзаков, начальник управления военного образования Министерства обороны РФ Евгений Кучинский, начальник управления Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил РФ Андрей Субботин, секретарь Совета министров обороны стран, входящих в СНГ, Юрий Дашкин, представители Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, руководители РВВДКУ им. генерала армии В.Ф. Маргелова, Военного института Сухопутных войск Министерства обороны Республики Казахстан, председатели общественных организаций, преподаватели, курсанты.

– Такие соревнования доказывают суворовский принцип: тяжело в учении – легко в бою. Уверен, что полученные на состязаниях навыки помогут вам защищать Родину, осуществлять воинский долг, всегда оставаться сильными, умелыми, надежными защитниками своего Отечества, – сказал Николай Любимов.

В рамках мероприятия были также подведены итоги Всеармейской олимпиады, в которой приняли участие курсанты высших учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации. Состоялся концерт, где были исполнены военно-патриотические песни и танцевальные номера.