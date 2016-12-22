Рязанские активисты выявили самые заснеженные улицы в городе

В рамках акции «Снежный фронт» активисты ОНФ проверили жалобы горожан на плохую уборку дорог от снега.

Общество

Активисты рязанского отделения ОНФ присоединились к всероссийской акции «Снежный фронт». Они проехали по адресам, которые чаще всего упоминались в жалобах на плохую уборку от снега.

Например, по сообщениям местных жителей, территорию в центре города возле перекрёстка Спортивного переулка и улицы Чапаева не чистят зимой уже третий год. Местным жителям, мамам с колясками порой приходится идти по проезжей части, так как тротуар завален снегом. В настоящее время по выявленным фактам общественники подготовили обращение к властям Рязани.

– Мы обращались в дирекцию по благоустройству города, там нам сообщили, что данный перекресток не числится на балансе ни у одного городского муниципального предприятия, но его могут почистить по заявке, – рассказал активист Народного фронта Дмитрий Панкратов.

Завалена снегом и находящаяся за перекрёстком детская площадка. Не в лучшем состоянии находится дорога из школы №1 в сторону указанного выше перекрестка, а также подход к спортивной школе «Спартак», которая находится рядом. Пешеходы вынуждены пользоваться накатанными спусками, которые при перепадах температур превращаются в травмоопасные участки.