Рязанские абоненты Tele2 отправили 350 тысяч поздравлений

По количеству совершаемых звонков и отправляемых сообщений 23 февраля можно сравнить с Международным женским днем и Новым годом.

Общество

Tele2 подвела итоги работы сети в Рязанской области в День защитника Отечества. Абоненты отправили свыше 350 тысяч сообщений, совершили более 2,8 млн. минут исходящих вызовов, а количество сессий в мобильном интернете увеличилось более чем на 20%.

В праздники активность клиентов Tele2 по сравнению с обычным днём традиционно возрастает. По количеству совершаемых звонков и отправляемых сообщений 23 февраля можно сравнить с Международным женским днем и Новым годом.

В День защитника Отечества рязанские абоненты Tele2 разослали свыше 350 тысяч текстовых и мультимедийных сообщений. Чтобы поздравить родных и близких, жители региона активно пользовались услугами голосовой связи. В общей сложности длительность всех исходящих звонков составила 2,8 млн. минут. При этом число междугородных вызовов возросло в два раза.

Кроме того, в праздничный день выросла пользовательская активность рязанских абонентов Tele2 в мобильном интернете. Клиенты оператора выходили в сеть на 20% чаще, чтобы пообщаться в мессенджерах и соцсетях и поздравить друзей и родственников.

Сеть Tele2 в Рязанской области выдержала столь значительный рост нагрузки без сбоев. Это результат заблаговременной подготовки технической службы компании к увеличению активности абонентов в праздники, а также модернизации существующих и строительства новых объектов инфраструктуры.