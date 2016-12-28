Рязанская полиция «подарила» горожанам очередной день юридической помощи

Приём состоялся в здании УМВД России по Рязанской области.

Общество

Приём по оказанию бесплатной юридической помощи провели рязанские полицейские совместно с представителем Общественного совета при региональном УМВД, сообщает сайт ведомства.

Единые дни оказания бесплатной юридической помощи – давняя практика рязанских правоохранителей. К ним привлекают сотрудников структурных подразделений регионального УМВД, общественников, членов советов ветеранов и рязанских членов общественной организации «Ассоциация юристов России».

Так, «Ассоциация юристов России» ведёт приём каждую последнюю пятницу месяца в Рязанской областной библиотеке имени М. Горького. 23 декабря рязанские полицейские также оказывали бесплатную юридическую помощь в библиотеке им. Горького, на приём к ним записались 4 человека. Следующие дни приема: 27 января, 24 февраля.

Правовой отдел Рязанского УМВД отвечает за оказание бесплатной юридической помощи. Бесплатные юридические консультации проводятся каждый второй и четвертый четверг месяца с 15 до 17 часов в приёмной УМВД (г. Рязань, ул. Введенская, д. 106.) и в райотделах МВД.

На приём, проходивший в здании рязанского УМВД, записались 6 рязанцев. Принимала нуждающихся в консультации представитель Общественного совета Любовь Юрьевна Ларина. Отведенного для приема времени хватило на всех.

Следующие дни приёма в УМВД пройдут в другие дни недели: 10, 24 января, 8, 22 февраля 2017 года. На приём легко записаться по телефону 29-93-02.