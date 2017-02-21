Рязанская почта сообщает о режиме работы в праздничные дни

Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с Рязанским региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

Общество

В предпраздничные дни 22 февраля и 7 марта 2017 года рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час.

23, 24 февраля и 8 марта 2017 года являются выходными для отделений почтовой связи по всей стране, в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

25 и 26 февраля (суббота и воскресенье), а также 9 марта (четверг) все отделения почтовой связи работают по установленному режиму.

Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с Рязанским региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

Главпочтамты Москвы (отделение 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26) и Санкт-Петербурга (отделение 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 9) в праздничные дни будут круглосуточно открыты для посетителей.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Мобильное приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.