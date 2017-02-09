Рязанская область занимает третье место в России по вводу в оборот неиспользуемых сельхозземель

Олег Ковалёв отметил, что системная работа по вводу в оборот земель сельхозназначения будет продолжаться.

Общество

В среду, 8 февраля, состоялось совещание по вопросам развития Нечерноземной зоны Российской Федерации, которое провёл председатель директора Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Пётр Чекмарев.

В совещании, состоявшемся в режиме видеоконференции, приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Дудукин, специалисты регионального Минсельхоза, руководители станций агрохимической службы и регионального филиала Госсорткомиссии.

В ходе совещания Рязанская область была названа одной из лучших в России по вводу в оборот неиспользуемой пашни. По этому показателю в течение трёх лет область находится на 3 месте в Российской Федерации и является лидером среди регионов Нечерноземья, сообщает сайт регионального правительства. Ежегодно в области вводится около 30 тыс. га, за 2014-2016 годы введено 95 тыс. га. С вводом в оборот земель увеличивается и посевная площадь сельскохозяйственных культур, которую в 2017 году планируется увеличить еще на 22 тыс. га.

Губернатор Рязанской области Олег Ковалёв отметил, что системная работа по вводу в оборот земель сельхозназначения будет продолжаться.