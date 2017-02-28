Рязанская область занимает первое место в России по уровню легализации трудовых отношений

О случаях «серых» схем расчётов при оплате труда или отказа работодателем в заключении трудовых договоров граждане могут сообщить по телефонам «горячей линии».

Общество

Рязанская область занимает первое место в России по уровню легализации трудовых отношений. Такие данные приводит Роструд. С начала 2017 года более 3 тыс. человек в регионе получили статус официальных сотрудников предприятий и организаций, а также возможность получать легальную зарплату и пользоваться социальным пакетом в полном объёме. Эффективной работе в этом направлении способствует активная совместная деятельность муниципальных межведомственных комиссий, сообщает сайт регионального правительства.

О случаях «серых» схем расчётов при оплате труда или отказа работодателем в заключении трудовых договоров граждане могут сообщить по телефонам «горячей линии», которые работают в министерстве труда и занятости населения Рязанской области и региональной Государственной инспекции труда.