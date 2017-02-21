Рязанская область вошла в число 20 лучших регионов по качеству жизни

Исследования по итогам 2016 года проводились среди 85 субъектов РФ.

Общество

По данным РИА Рейтинг Рязанская область вошла в число 20 лучших регионов по качеству жизни. Это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Исследования по итогам 2016 года проводились среди 85 субъектов РФ, сообщает сайт регионального правительства.

При расчете рейтинга проводится анализ 72 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения; занятость населения и рынок труда; жилищные условия населения; безопасность проживания; демографическая ситуация; экологические и климатические условия; здоровье людей и уровень образования; обеспеченность объектами социальной инфраструктуры; уровень развития экономики и малого бизнеса; освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

В 2016 году в число лидеров по улучшению позиций вошла Рязанская область, прибавив 7 мест по сравнению с 2015 годом. Рейтинговый балл региона составил 49,94. Таким образом, по качеству жизни Рязанская область заняла 20 место в рейтинге 85 субъектов РФ.