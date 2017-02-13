Рязанская область в списке регионов, где пропускают пешеходов на «зебрах»

Рейтинг благополучных и неблагополучных регионов по данному показателю обнародован в интернете.

Общество

Стали известны регионы России, где лучше всего водители пропускают пешеходов на «зебрах», и где водители наиболее невнимательны к пешеходам. Рейтинг составил портал «Колёса» совместно с сайтом «Штрафы ГИБДД» на основании статистики штрафов ГИБДД за не пропускание пешеходов.

По данным исследования, десятку регионов, где всегда пропускают пешеходов, замыкает Рязанская область – в нашем регионе количество штрафов ГИБДД за это нарушение составляет 0,59 процентов. Первая в этом списке Республика Ингушетия, где подобных штрафов всего 0,13 процентов.

Также в рейтинге субъектов федерации с внимательными шофёрами числятся (по возрастающей) Чечня, Костромская область, Псковская область, Тверская, Воронежская, Ярославская области, Кабардино-Балкария и Тульская область.

В списке регионов, где водители не соблюдают права пешеходов, на первом месте стоит Республика Крым – здесь более 8 процентов штрафов ГИБДД выписано за непропускание пешехода. Далее по убыванию следуют Астраханская и Кемеровская области, Республика Бурятия, город Севастополь (в отличие от всего Крыма, здесь штрафы за непропускание пешехода составляют 5,1 процент), Ульяновская область, Ставропольский край, Приморский край, Удмутрия и Алтайский край.

Издание напоминает, что в Госдуму уже внесён законопроект об ужесточении санкций за непропускание пешехода: верхнюю планку штрафа намереваются поднять до 2 500 рублей.