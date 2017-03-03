Рязанская область получит федеральные средства на строительство жилья в сельской местности

С учётом выделяемых субсидий общий объём финансирования данного мероприятия составит 63 млн. рублей.

Общество

Рязанская область является одним из лидеров в стране по реализации проектов комплексной компактной застройки в сельской местности. Об этом сообщает сайт регионального Минсельхоза.

В целях дальнейшей реализации на территории Рязанской области проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности в рамках мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» в 2017 году между Минсельхозом России и правительством Рязанской области заключено Соглашение на предоставление в 2017 году Рязанской области на указанные цели субсидий из федерального бюджета в объёме 32,7324 млн. рублей.

С учётом выделяемых субсидий общий объём финансирования данного мероприятия составит 63 млн. рублей.

В пределах выделенных ассигнований планируется завершить работы по комплексному обустройству площадки из 49 индивидуальных домов в с. Тюшево Рязанского района для специалистов ООО «Авангард», а также обеспечить строительство инженерных сетей на площадке комплексной компактной застройки из 18 индивидуальных домов в с. Сергиевский Боровок Александро–Невского района для специалистов СПК «Мир».

Начиная с 2009 года на территории региона реализовано 19 проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку. Благодаря государственной поддержке за последние 7 лет жилые посёлки для аграриев появились в Касимовском, Ряжском, Рязанском, Старожиловском, Александро-Невском, Рыбновском, Сасовском, Ермишинском, Захаровском и Чучковском районах.