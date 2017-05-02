Рязанская область получит дополнительные деньги из резервного фонда правительства РФ

Деньги пойдут на строительство БСМП, а также ремонт аварийных мостов и путепроводов.

Общество

Рязанская область получит дополнительное финансирование из резервного фонда правительства России. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил на заседании правительства региона врио губернатора Николай Любимов.

По его словам, деньги будут выделены благодаря работе, проведённой при поддержке и непосредственном участии председателя комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрея Макарова.

В частности, 150 млн. рублей Рязанская область получит на продолжение строительства БСМП в Рязани. Сейчас на объекте уже заложены фундаменты лечебного корпуса и пищеблока, частично возведены стены, построено здание патолого-анатомического корпуса.

Николай Любимов сообщил, что в ближайшее время собирается лично посетить стройплощадку. По его словам, работы должны идти по графику, в этом случае Рязанская область может рассчитывать на дополнительные деньги.

Также 150 млн. рублей Рязанская область получит из резервного фонда правительства на ремонт аварийных мостов и путепроводов. В частности, будут капитально отремонтированы мост через Цну в Шацком районе, мост через Проню и путепровод через трассу М-6 в Михайлове.

Николай Любимов отметил, что выделенные деньги необходимо использовать максимально эффективно и поручил зампреду правительства Владимиру Трушкину держать на контроле строительные работы.