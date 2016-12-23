Рязанская область на 39-м месте по сроку «накопить на машину»

Независимое исследование составило рейтинг российских регионов по данному показателю.

Общество

Рязанская область на 39-м месте среди субъектов РФ по сроку, который требуется среднестатистическому жителю города для того, чтобы накопить на машину. Среднему рязанцу при средней зарплате в 26 800 рублей и при средней цене на автомобиль 1 млн 119 тыс. рублей придётся ждать счастья 42 месяца, или ровно три с половиной года.

Такие статистические данные получило аналитическое агентство «АВТОСТАТ», проведя исследование средневзвешенных цен на автомобили и среднемесячных зарплат по всем регионам России. Собрав данные, их расставили по ранжиру, получился рейтинг российских регионов по сроку накопления денег для покупки автомобиля, обнародованный на сайте агентства.

39-е – отнюдь не самое плохое место, можно резюмировать, ознакомившись с ранжиром. Конечно, лидируют в рейтинге «северные» территории с их повышенными зарплатами Ямало-Ненецкий, Чукотский, Ненецкий Коми АО – и нефтедобывающий Ханты-Мансийский АО, а также Москва. Их обитателям удастся накопить на машину за срок от полутора до двух с небольшим лет.

Однако более чем в сорока регионах ситуация хуже, чем в Рязани. В соседних Нижегородской и Воронежской областях на автомобиль придётся копить на месяц дольше, чем в Рязанской. Во множестве субъектов федерации срок накопления превышает четыре года. А полный отрицательный рекорд поставил Приморский край, где на покупку машины условной стоимостью почти 2 млн. 400 тыс. руб. собирают деньги в течение 5 лет и 7 месяцев.