Рязанская область готовится к празднованию Дня Победы

Совещание по подготовке к праздничным мероприятиям провёл врио губернатора Николай Любимов.

Общество

В среду, 3 мая, в правительстве Рязанской области прошло заседание, посвящённое подготовке к проведению праздничных мероприятий по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На заседании присутствовали представители муниципальных органов власти, общественных организаций, правоохранительных органов, медики, военные, ветераны, активисты, волонтёры.

Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов отметил, что необходимо дойти до каждого ветерана, труженика тыла и, если понадобится, оказать адресную помощь. Он также напомнил о своём поручении привести в порядок все памятники, мемориалы, воинские захоронения и прилегающие к ним территории. Также он подчеркнул, что необходимо своевременно проинформировать население о проведении массовых мероприятий, а представителям правоохранительных органов, медицинских учреждений и других сопутствующих ведомств ещё раз поручил принять упреждающие меры для обеспечения безопасного проведения торжеств.

С развёрнутым докладом перед участниками заседания выступил вице-губернатор Рязанской области – первый заместитель председателя правительства Сергей Филимонов.

– На территории всех муниципальных образований региона 8 мая пройдут акции «Вахта памяти» и «Вспомним всех поимённо», а 9 мая торжественные мероприятия и акция «Бессмертный полк». Акция «Георгиевская ленточка» пройдёт в установленные организационным комитетом «Победа» сроки, а решение о проведении других патриотических акций принимается муниципальными образованиями Рязанской области самостоятельно, – сообщил он.

Сергей Филимонов отчитался также о решении жилищных вопросов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, о ходе реализации мероприятий по восстановлению мемориальных сооружений, 408 из которых были косметически отремонтированы, а 6 отремонтировали капитально

Также Филимонов обозначил главную задачу, которая стоит перед организационным комитетом.