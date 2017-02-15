Рязанская НПК открыла серию мероприятий, посвящённых Году экологии

РНПК и Окский биосферный заповедник провели круглый стол по профориентации будущих экологов и биологов.

Общество

В Окском биосферном заповеднике состоялся круглый стол по профориентации будущих экологов и биологов. Мероприятие, совместно организованное заповедником и Рязанской нефтеперерабатывающей компанией, стало первым в череде событий, запланированных в рамках Года экологии.

Участие в работе круглого стола приняли начальник экологической лаборатории РНПК Маргарита Лексина, сотрудники Окского биосферного заповедника, преподаватели и студенты Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина и Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева.

Темами для обсуждения стали перспективы сотрудничества в процессе исследования природы. Маргарита Лексина проинформировала собравшихся о природоохранной деятельности, которую ведёт РНПК. Она подробно рассказала об уникальных возможностях экологической лаборатории завода. Ежедневно здесь, на уникальном измерительном оборудовании, аналогов которому нет в Рязанской области, проводится 140 анализов качества атмосферного воздуха, 200 анализов качества природной и сточной воды.

Два экологических поста контролируют атмосферный воздух, передвижная станция проводит отбор и доставку проб воды и почвы. Контроль состояния объектов окружающей среды ведётся круглосуточно. Деятельность экологической лаборатории подтверждена лицензией Росгидромета.

Студенты рассказали о темах своих будущих дипломных работ и получили возможность задать все интересующие вопросы представителям заповедника. Сотрудники Окского заповедника в свою очередь поделились исследованиями заповедника, которые могли бы составить основу развития различных направлений в экологическом просвещении населения.

Справка

Сотрудничество РНПК, дочернего общества НК «Роснефть», с Окским биосферным природным заповедником продолжается с 1999 года в рамках реализации социальной и благотворительной программы. За это время при поддержке завода осуществлен ряд проектов: ремонт музея заповедника и визит-центра, финансирование издания сборников научных трудов сотрудников, закупка кормов для животных, обновление транспортного парка.

«Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира. Объем переработки Компании на российских НПЗ в 4 кв. 2016 года достиг 27,05 млн т, увеличившись, в том числе за счет приобретения «Башнефти», на 25,5% по отношению к 3 кв. 2016 г. Объем переработки нефти, исключая «Башнефть», вырос на 3,2% до 22,2 млн т.

Общий объем переработки на российских НПЗ в 2016 году вырос до 87,5 млн т по сравнению с 84,7 млн т в 2015 г. Объём нефтепереработки Компании на НПЗ за рубежом (12,8 млн т) превысил показатель 2015 г. на 4,8%.