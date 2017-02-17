Рязанская молодёжь сыграет в «избирательный» КВН

В регионе пройдёт конкурс среди команд КВН «Молодёжь- за выборы!»

Общество

В Рязани пройдёт конкурс команд КВН «Молодёжь – за выборы!». Программу мероприятия утвердили на заседании облизбиркома в четверг, 16 февраля.

Конкурс пройдёт на базе РИРО, пояснил заместитель председателя избиркома Дмитрий Боков. В будущем планируется выйти на новый уровень – провести конкурс на базе Дворца молодёжи с участием команд, играющих в Рязанской лиге КВН.

Также избирком намерен провести в этом году и другие конкурсы, направленные на популяризацию избирательной культуры – так, на юридических факультетах вузов пройдёт конкурс на лучшее знание избирательного права, также будет организован конкурс рисунка «Выборы глазами молодых!».