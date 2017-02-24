Рязанская молодёжь приняла участие в квесте «1941. Заполярье»

Участники прошли задания на логику, сообразительность, на слаженность в команде, на доверие.

Общество

Во вторник, 21 февраля, в доме общественных организаций прошёл всероссийский исторический молодёжный квест «1941. Заполярье». Всероссийский исторический квест — современный формат изучения истории, предложенный «Волонтерами Победы» в 2016 году.

В Рязанской области прошло уже 4 квеста: «Дальневосточная Победа», «Битва за Москву», «Битва за Севастополь» и «1941.Заполярье» .

В этот раз участниками стали не только команды, состоящие из школьников и студентов, но и Дмитрий Василенко с его восьмилетним сыном Тимофеем. Это самый юный участник подобных мероприятий. Мальчик очень увлекается историей и с удовольствием поучаствовал в игре. Главное в квесте – не скорость, а количество набранных баллов. Участники прошли задания на логику, сообразительност ь, на слаженность в команде, на доверие. По шаблону собирали корабль из кусочков бумаги, гадали, где находится вражеский объект, кто шпион, а кто свой.

По итогам игры, победу одержала команда «РГАТУши», которые получили призы от «Королевского зеркального лабиринта».

