Исправительная колония №2 УФСИН России по Рязанской области получила первый заказ на спортивную площадку. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.
О необходимости ставить недорогие спортивные площадки во дворах домов в Рязани говорил на встрече с активистами ОНФ врио губернатора Рязанской области Николай Любимов.
Монолитная металлическая спортивная площадка, сделанная в колонии, подходит для занятий и детей, и взрослых. Её модель согласована с министром молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяной Пыжонковой.