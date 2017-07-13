Рязанская колония получила первый заказ на изготовление дворовой спортивной площадки

Монолитная металлическая спортивная площадка, сделанная в колонии, подходит для занятий и детей, и взрослых.

Общество

Исправительная колония №2 УФСИН России по Рязанской области получила первый заказ на спортивную площадку. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

О необходимости ставить недорогие спортивные площадки во дворах домов в Рязани говорил на встрече с активистами ОНФ врио губернатора Рязанской области Николай Любимов.

Монолитная металлическая спортивная площадка, сделанная в колонии, подходит для занятий и детей, и взрослых. Её модель согласована с министром молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяной Пыжонковой.