Рязанская гордума узаконила свалку для бесхозяйных вещей, спорткомплекс в Горроще и трубопрокатный завод

В Генеральный план города внесены изменения.

Общество

В Генеральный план Рязани внесены изменения. Их утвердила на заседании в среду, 22 февраля, городская Дума.

Корректировки уточняют зонирование территории. В частности, будут изменено зонирование участков в микрорайонах ДПР 8 и 9 для дальнейшего развития территории, возведения объектов социальной инфраструктуры. Общая площадь участка, выделенного под развитие, не изменится.

Объект социальной инфраструктуры - спортивно-культурный центр - планируется возвести на участке в районе Славянского проспекта, Голенчинского шоссе и Баженова. Землю здесь перевели из зоны многоэтажной жилой застройки в общественно-жилую зону. В аналогичную зону переведён участок на улицах Октябрьской и Бронной. Пока на этом месте ничего не построено, однако власти надеются, что перевод участка расширит возможности его использования и привлечёт потенциальных инвесторов.

Участок на Южном промузле уже нашёл людей, готовых вложить в его развитие средства. Здесь планируется строительство завода трубопроката. Для реализации проекта территория переведена из зоны спецозеленения и зоны объектов транспортной инфраструктуры в зону промышленных предприятий и коммунально-складских организаций. Ещё один участок - на 191 км Окружной дороги - также переведён из зоны спецозеленения в зону коммунально-складских предприятий и промышленных организаций для обустройства площадки для конфискованных и бесхозяйных вещей.

Также утверждены изменения в Генеральный план города в отношении участка на улице Зубковой, 26Г. Корректировки уточняют фактическое использование участка - сейчас здесь расположен магазин, в то время, как территория расположена в зоне застройки многоэтажными жилыми домами, а также в зоне городских парков, скверов и бульваров.

По всем вопросам, утверждённым на заседании, были проведены публичные слушания. По итогам общественного обсуждения принято положительное решение.

Также депутаты одобрили изменения в Правила землепользования и застройки. Точка поставлена в вопросе зонирования участка в районе улиц 3-й Мопровский пер, Шевченко, Весенней и Высоковольтной. Ранее участок располагался в зоне застройки многоэтажными жилыми домами, теперь он переведён в общественно-жилую зону, что значительно повышает его привлекательность для инвесторов. Аналогичные изменения также внесены и в Генплан города.