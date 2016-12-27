Рязанская гордума установила льготы по аренде на землю на 2017 год

Ряд категорий граждан будут освобождены от уплаты на 60%.

Общество

Во вторник, 27 декабря, состоялось заседание Рязанской городской Думы. Депутаты установили льготы по арендной плате за землю на 2017 год.

В соответствии с принятым решением, на 60% от суммы платежа будут освобождены граждане, арендующие землю под размещение жилья, гаражей, личного подсобного хозяйства, занятие садоводством и огородничеством, устройство хозяйственных блоков. Также будут сохранены льготы по аренде за землю для тех, кто пользовался льготами в 2016 году.