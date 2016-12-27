http://7info.ru/news/ryazan-society/rjazanskaja_gorduma_ustanovila_lgoty_po_arende_na_zemlju_na_2017_god/
Рязанская гордума установила льготы по аренде на землю на 2017 год
Общество 235
Рязанская гордума установила льготы по аренде на землю на 2017 год
Общество 235
Ряд категорий граждан будут освобождены от уплаты на 60%.
Во вторник, 27 декабря, состоялось заседание Рязанской городской Думы. Депутаты установили льготы по арендной плате за землю на 2017 год.
В соответствии с принятым решением, на 60% от суммы платежа будут освобождены граждане, арендующие землю под размещение жилья, гаражей, личного подсобного хозяйства, занятие садоводством и огородничеством, устройство хозяйственных блоков. Также будут сохранены льготы по аренде за землю для тех, кто пользовался льготами в 2016 году.