Рязанская ГИБДД начинает охоту на пьяных за рулём

Водителям напоминают, что ездить трезвыми безопаснее и дешевле.

Общество

В выходные и предновогодние дни будет усилен контроль за безопасностью на дорогах на территории всего Рязанского региона, предупреждает сайт УМВД Рязанской области.

Сотрудники Госавтоинспекции в первую очередь станут выявлять водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Эта контрмера связана с неделей новогодних корпоративов.

Управлять машиной «подшофе» не только опасно для самого себя и окружающих, но и чревато материальными потерями, напоминает рязанцам ГАИ. Пойманного пьяным за рулём на первый раз ждёт штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Это мера административного воздействия.

«Рецидив» попадания нетрезвым за рулём в поле внимания сотрудника ГИБДД чреват уже не административным, а уголовным наказанием. Это штраф в диапазоне 200- 300 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы до 2-х лет.

Кстати, так же карается повторный отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Помимо вышеперечисленных мер пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением прав на 3 года.