Рязанки вышли в четвертьфинал конкурса «Королева Рунета Россия-2018»

Голосование за участниц полуфинала завершится 18 сентября.

Общество

Три представительницы Рязани вышли в четвертьфинал международного конкурса «Королева Рунета Россия-2018». Об этом РИА «7 новостей» сообщил его организаторы.

В конкурсе принимают участие русскоязычные мамы со всего мира. Голосование за 15 участниц, которые продолжат борьбу в полуфинале, продолжится до 12.00 понедельника, 18 сентября.

Вы также можете поддержать рязанок: Екатерину Кутякину (25 лет, 1 ребёнок), Марию Анискину (23 года, 1 ребёнок) и Оксану Архипову (33 года, 1 ребёнок).