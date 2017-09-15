http://7info.ru/news/ryazan-society/rjazanki_vyshli_v_chetvertfinal_konkursa_koroleva_runeta_rossija-2018/
Рязанки вышли в четвертьфинал конкурса «Королева Рунета Россия-2018»
Общество 301
Три представительницы Рязани вышли в
четвертьфинал международного конкурса «Королева Рунета Россия-2018». Об этом РИА «7 новостей» сообщил его организаторы.
Проголосовать за участниц, а также посмотреть статистику голосования можно
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Рязанки вышли в четвертьфинал конкурса «Королева Рунета Россия-2018»
Общество 301
Голосование за участниц полуфинала завершится 18 сентября.
Три представительницы Рязани вышли в
В конкурсе принимают участие русскоязычные мамы со всего мира. Голосование за 15 участниц, которые продолжат борьбу в полуфинале, продолжится до 12.00 понедельника, 18 сентября.
Вы также можете поддержать рязанок: Екатерину Кутякину (25 лет, 1 ребёнок), Марию Анискину (23 года, 1 ребёнок) и Оксану Архипову (33 года, 1 ребёнок).
Проголосовать за участниц, а также посмотреть статистику голосования можно