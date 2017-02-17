Рязанка Софья Мазурова завоевала бронзу на III Всероссийских «Стартах Мечты»

Всего за 10 занятий инструктор Евгений Горцовский сумел подготовить юную спортсменку с синдромом Дауна.

Общество

14 февраля в Тюмени проходили III Всероссийские «Старты Мечты». Это уникальные спортивные соревнования, аналогов которым нет во всём мире. Участие в них принимают дети от 3,5 лет и старше с такими диагнозами, как ДЦП, синдром Дауна, аутизм, нарушение слуха и зрения и др. Принципиальная особенность в том, что участниками становятся люди с инвалидностью любой степени тяжести.

В этом году география «Стартов Мечты» значительно расширилась. Показать себя приехали дети и подростки из Пермского края, Красноярска, Миасса, Улан-Удэ, Горно-Алтайска, Новосибирска, Подмосковных Ивантеевки и Одинцово, Нефтеюганска и других городов стали настоящими звездами соревнований, ощутили, что значит успех и победа. Все участники – с тяжёлыми диагнозами, их жизнь в другое время, зачастую, ограничена четырьмя стенами собственной квартиры.

Рязанскую область на соревнованиях представляла 9-летняя София Мазурова со своим инструктором Евгением Горцовским. Юная спортсменка с синдромом Дауна заняла третье место в категории «С поддержкой, старшие» в соревнованиях для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые ежегодно проводит программа «Лыжи Мечты».

Соня Мазурова стала участницей «Лыжи Мечты» и начала заниматься по Программе только в декабре 2016-го. Всего за 10 занятий инструктор Евгений Горцовский сумел так подготовить ученицу, что Соня не просто приняла участие в соревнованиях, а заняла третье место в своей категории.

– Мы очень рады, что «Лыжи мечты» вошли в нашу жизнь, – говорит мама Сони Ольга. Сонечка с удовольствием занимается, больше общается со сверстниками и стала гораздо реже болеть простудными заболеваниями.

Кубки и медали победителям вручили «звёздные волонтёры» программы – вице-чемпионы мира по мини-футболу Иван Милованов и Сергей Абрамович, игроки МФК «Тюмень».

В заключение церемонии под гимн «Лыжи Мечты», написанный послами Программы группой «Ундервуд», все участники, гости и волонтёры смогли загадать своё самое заветное желание, отпустив в небо воздушные шары.