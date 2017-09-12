Рязанка Натали Соболева стала «девушкой месяца» FHM India

Натали откровенно ответила на вопросы о своих привычках, о самом экстремальном поступке своей жизни, а также покорила мужские сердца откровенной фотосессией.

Общество

Супермодель, общественный деятель, победительница и финалистка международных конкурсов красоты рязанка Натали Соболева стала «девушкой месяца» по версии популярного мужского журнала FHM India.

Натали откровенно ответила на вопросы о своих привычках, о самом экстремальном поступке своей жизни, а также покорила мужские сердца откровенной фотосессией. Сама Натали считает, что быть раскованной и сексуальной ей помогает сочетание дисциплины во всём и богатого жизненного опыта и советует всем девушкам отбросить ханжескую стеснительность и смело вызывать своего партнёра на откровенный разговор. «Идеальный мужчина, мужчина, который только одним взглядом может возбудить во мне желание».

Натали Соболева победительница и финалистка международных конкурсов красоты и обладательница многочисленных титулов: Miss summer international 2016, Top Model World Russian Beauty 2016, Mrs Greate Russia2016, Grand Prix Mrs Russian Beauty2016, и др. В настоящее время Натали активно занимается общественной деятельностью и совмещает несколько руководящих должностей:

Региональный директор конкурса красоты миссис Великая Русь

Президент фонда продвижение IT-технологий в Росси «Крылья мира»

Президент регионального отделения федерации профессионального бокса

Президент регионального отделения федерации смешанных единоборств.