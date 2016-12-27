Рязанец выплатил штраф за пьяную езду после ареста бытовой техники

На следующий день должник принёс судебному приставу-исполнителю квитанцию об оплате штрафа, арест с имущества снят.

Общество

Житель Ряжска Н. оплатил штраф за пьяную езду только после того, как был наложен арест на технику. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе УФССП России по Рязанской области.

Судебные приставы ОСП по Ряжскому и Александро-Невскому районам взыскали задолженность с нарушителя правил дорожного движения. Административный штраф в размере 30 тыс. рублей – именно такое наказание назначил суд мужчине, совершившему правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения).

Добровольно оплатить штраф гражданин Н. не пожелал, и даже после направления работником Службы официального постановления ситуация не изменилась. Тогда судебный пристав-исполнитель совместно с судебным приставом по ОУПДС выехали по месту жительства неплательщика, где в ходе проверки имущественного положения был составлен акт описи и ареста бытовой техники.

На следующий день должник принёс судебному приставу-исполнителю квитанцию об оплате штрафа, арест с имущества снят.