Рязанец вошёл в десятку лучших лесных пожарных России

Всего в конкурсе участвовали 25 сотрудников лесопожарных служб и «Авиалесохраны».

Общество

Представитель Рязанской области Владимир Земченков занял 7-е место на III Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный-2017». Об этом сообщил сайт регионального министерства природопользования.

Конкурс проходил с 4 по 7 сентября в посёлке Софрино Пушкинского района Московской области. В этом году Рязанскую область представлял водитель пожарного автомобиля филиала «Пожлес» в селе Можары Владимир Земченков.

Участникам предстояло пройти три этапа. Сначала при помощи компьютеров проверялись их теоретические знания. Затем конкурсантам предстояло сдать экзамен по физподготовке – 30 раз отжаться, 8 раз подтянуться и пробежать стометровку с ранцевым лесным огнетушителем. Завершилось всё преодолением лесной полосы препятствий.

Всего в конкурсе участвовали 25 сотрудников лесопожарных служб и «Авиалесохраны».