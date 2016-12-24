Рязанец собирается участвовать в российских «Голодных играх»

Мужчина просит проголосовать за него, чтобы он попал на экстремальный проект.

Общество

На сайте проекта экстремального российского реалити-шоу «Game2: Winter», о котором РИА «7 новостей» писало ранее, появилась анкета претендента из Рязани.

Андрей Фетискин просит проголосовать за его кандидатуру, ибо для него жизненно важно попасть в проект.

Как пишет в своей самопрезентации уроженец села Веретье Рязанской области Андрей Фетискин, его история – «это жизнь простого человека из глубинки, который поднялся в небо и упал». По рассказам мужчины, он с полным правом может называть себя «дитя природы», так как с детства знаком с лесными походами, рыбалками, зимовками в лесу.

Андрей Фетискин получил образование инженера в Рязани и в Москве, занимался научной работой, создавал установки для лечения онкологических заболеваний и вёл собственный успешный бизнес. Но, по горькой иронии судьбы, его близкий человек заболел раком. Чтобы добыть деньги на лечение, он заложил в банк квартиру и потерял её, затем потерял жену.

Рязанец хочет принять участие в экстремальных играх и готов бороться за победу. Предварительное голосование идёт на сайте «Game2: Winter».