Рязанец Алексей Полтко поблагодарил в группе «Рязань» в социальной сети «Вконтакте» всех, кто помог ему после серьёзного ДТП. Приводим текст его сообщения (орфография и пунктуация авторские).

ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ДОБРЫМ ЛЮДЯМ, которые помогли мне в ДТП на трассе в районе деревень Малиновка и Рябиновка 7 января 2017 года примерно в 20 00 плюс, минус полчаса!!!!

Сегодня попал в жуткое ДТП! За мой многолетний опыт вождения автомобиля, это 12 лет, в ДТП не был ни разу, были несколько мелких царапин. А сегодня произошло нечто невероятное. Вечером я возвращался в Рязань из Тумы, было темно, время примерно между 19:30 и 20:30, точно не помню, в такие моменты на часы не смотрю. Езжу я всегда аккуратно! И вдруг на скорости 70 км/час машину начинает немного заносить… Как? Что это? Меня уже как-то заносило на дороге, но на маленькой скорости, и машину удавалось выравнять! А тут заносит! Скорость приличная! Первая мысль в голове: «жми на педаль газа и поворачивай руль в сторону заноса», но интуитивно я тотчас сделал наоборот, жму на тормоз, трещит АБС, поворачиваю руль в другую сторону и машину понесло…. Меня выкинуло в сугроб вдоль дороги и перевернуло! Мысли на тот момент ужасные! Еле-еле открываю противоположную дверь, это пассажирская дверь, меня опрокинуло на водительскую сторону. Тут уже появились добрые люди, которые помогли мне вылезти из машины, они подержали дверь. Одному это сделать было бы нереально! Интересуются все ли живы! Слава Богу ехал я один, я чувствовал себя прекрасно, не считая шока! Тут остановилось ещё несколько машин, все начинают мне помогать и всячески поддерживать! Вместе мы перевернули машину на колеса. Моментально остановился мужчина на BMW X5 (я конкретно не разглядывал, но по-моему эта марка автомобиля). Он тросом вытащил меня из кювета. Конечно это было не просто, так как в итоге машина просто висел на большом сугробе снега и добрые ребята даже откопали мне машину лопатой.

Меня благополучно вытащили на дорогу! Моя ласточка оказалась на ходу. Повреждены всего бампер и водительская дверь. Хотя может ещё есть скрытые повреждения! Я благополучно доехал до Рязани. Завтра буду чинить.

Главное в этой истории ДОБРЫЕ ЛЮДИ! Я попал в такую неожиданную беду, перед глазами пронеслась вся жизнь, я думал машине конец. Но мне помогли как выбраться из машины, так и откопали её, вытащили машину из сугроба, подбодрить и поддержать меня добрыми словами. Всего остановилось машин 7! Я даже никого не просил! ЗА меня всё сделали эти добрые люди, которые оказались в этот момент поблизости!

Как приятно, что на свете есть столько добрых людей!

СПАСИБО ВАМ ЗА ЭТО ОГРОМНОЕ!