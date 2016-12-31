http://7info.ru/news/ryazan-society/rjazanec_nagrazhdjon_medalju_ordena_za_zaslugi_pered_otechestvom_ii_stepeni/
Рязанец награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Общество 97
Рязанец награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Общество 97
Указ о награждении подписал президент страны.
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов завода «Красное знамя» Николай Макаркин награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о награждении подписал президент страны.
Ещё одному рязанцу – профессору РГУ им. С.А. Есенина Вячеславу Кривцову – указом президента присвоено почётное звание Заслуженного работника высшей школы РФ. Звания он удостоен за большой вклад в развитие науки, подготовку квалифицированных кадров.