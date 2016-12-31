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http://7info.ru/news/ryazan-society/rjazanec_nagrazhdjon_medalju_ordena_za_zaslugi_pered_otechestvom_ii_stepeni/

Рязанец награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Указ о награждении подписал президент страны.

Общество   97

Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов завода «Красное знамя» Николай Макаркин награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о награждении подписал президент страны.

Ещё одному рязанцу  профессору РГУ им. С.А. Есенина Вячеславу Кривцову  указом президента присвоено почётное звание Заслуженного работника высшей школы РФ. Звания он удостоен за большой вклад в развитие науки, подготовку квалифицированных кадров.