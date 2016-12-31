Рязанец награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Указ о награждении подписал президент страны.

Общество

Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов завода «Красное знамя» Николай Макаркин награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о награждении подписал президент страны.

Ещё одному рязанцу – профессору РГУ им. С.А. Есенина Вячеславу Кривцову – указом президента присвоено почётное звание Заслуженного работника высшей школы РФ. Звания он удостоен за большой вклад в развитие науки, подготовку квалифицированных кадров.