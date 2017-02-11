Рязанцы вышли на «Лыжню России-2017»

Участие во Всероссийской массовой гонке в регионе приняли 20 тыс. человек.

Общество

В субботу, 11 февраля, Рязанская область присоединилась к Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2017».

Традиционные зимние соревнования в этом году прошли в 35-й раз, но впервые не в воскресенье, а в субботу. Несмотря на выходные, рязанцы не поленились выйти на старт. Соорганизаторами «Лыжни России-2017» в регионе стали 20 муниципальных образований, участие в гонке приняли 20 тыс. человек. Желанию активно провести выходные способствовала и погода – морозы уступили место комфортной температуре и уже почти весеннему солнцу.

Главный старт «Лыжни России» в Рязанской области был дан около посёлка Варские под Рязанью, где на лыжню вышли более 5,5 тыс. человек. Лыжная гонка объединила людей разных возрастов – сюда приехали и те, кто регулярно занимается спортом, и те, кто встал на лыжи впервые. Одной из таких участниц стала Евгения Зимина. Девочке сейчас три года, рассказала её мама Наталья. На лыжне юной спортсменке пришлось представлять всю семью, которая пока поддерживала её только пешим ходом.

– В этом году решили поехать на «Лыжню России», раньше в ней не участвовали. Перед этим тренировались две недели. Пока решили поехать с ребёнком, но в дальнейшем и мы планируем встать на лыжи, – рассказала Наталья Зимина.

Таких как Зимины на «Лыжне России» в этом году было немало – на старт приезжали целыми семьями и даже спортивными династиями. Скучать тем, кто не бежал заявленные дистанции в 5, 10 км и VIP-забег в 2017 м, также не пришлось – на центральной площадке праздника были организованы тематические акции по сдаче норм ГТО. Также рязанцы смогли поддержать фестиваль молодёжи и студентов, который состоится в Сочи, сделать весёлую зарядку с зайцем и примерить лыжи по образцу военных лет. Известный тренер Анатолий Бирюков провёл для всех желающих мастер-класс по бегу на лыжах.

Идею здорового образа жизни, которую популяризирует «Лыжня России», не могли не поддержать студенты вузов. Активными участниками забега стали курсанты РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова, а также студенты рязанских высших учебных заведений. Одним из них стал РязГМУ. Вуз, готовящий будущих врачей, по праву считается территорий здорового образа жизни. Вот и в этот день на старт вышла команда из 100 человек, представляющих учебное заведение во главе с ректором Романом Калининым.

Участников гонки от имени губернатора Рязанской области Олега Ковалёва приветствовала заместитель председателя правительства региона Елена Буняшина. Она пожелала всем успешного старта, удачи и успехов, а также дала старт VIP-забегу, участие в котором приняли глава Рязани Владислав Фролов и его коллеги, депутаты городской Думы Владимир Соколов, Игорь Яшин, Евгения Есакова, депутат областной Думы Михаил Агапкин, а также начальник ГУ МЧС России по Рязанской области Сергей Филиппов и другие известные жители региона.

По традиции в рамках «Лыжни России» были определены самые юные и опытные участники соревнований, а также самая спортивная семья. Последней стала семья Калининых – на старт вышли 9 её представителей, самым юным участником стал Матвей Калинин 2014 года рождения, самым опытным – Александр Куликов 1936 года рождения, участвовавший в забеге на 5 км.

В забеге на 5 км у девушек победу одержала Полина Садовникова, у юношей – Алексей Адров. У мужчин на дистанции в 10 км первенствовал Сергей Андреев, представляющий УМВД, среди женщин победу одержала Людмила Цыпулина. Победители получили награды из рук министра молодёжной политики, физической культуры и спорта Татьяны Пыжонковой.