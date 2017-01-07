http://7info.ru/news/ryazan-society/rjazancy_vstretili_rozhdestvo_v_hristorozhdestvenskom_kafedralnom_sobore/
Рязанцы встретили Рождество в Христорождественском кафедральном соборе
Общество 207
В ночь на 7 января в Рязани, в Христорождественском кафедральном соборе прошла рождественская служба. Об этом сообщает
сайт Рязанской епархии.
Рязанцы встретили Рождество в Христорождественском кафедральном соборе
Общество 207
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с Рождественского богослужения.
В ночь на 7 января в Рязани, в Христорождественском кафедральном соборе прошла рождественская служба. Об этом сообщает
В сообщении отмечается, что в один из двух главных храмов города несмотря на мороз пришло множество людей.
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с Рождественского богослужения.