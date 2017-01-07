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http://7info.ru/news/ryazan-society/rjazancy_vstretili_rozhdestvo_v_hristorozhdestvenskom_kafedralnom_sobore/

Рязанцы встретили Рождество в Христорождественском кафедральном соборе
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с Рождественского богослужения. 

Общество   207

В ночь на 7 января в Рязани, в Христорождественском кафедральном соборе прошла рождественская служба. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.

В сообщении отмечается, что в один из двух главных храмов города несмотря на мороз пришло множество людей.

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с Рождественского богослужения. 