Рязанцы встретили Рождество в Христорождественском кафедральном соборе

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с Рождественского богослужения.

Общество

В ночь на 7 января в Рязани, в Христорождественском кафедральном соборе прошла рождественская служба. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.

В сообщении отмечается, что в один из двух главных храмов города несмотря на мороз пришло множество людей.

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с Рождественского богослужения.