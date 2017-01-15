Рязанцы увидят первое в мире интерактивное кино с семью вариантами финала

Кинотеатр «Люксор» приглашает на необычный показ фильма «Ночная игра», в котором решение за главного героя принимают зрители.

Общество

Кинотеатр «Люксор» приглашает рязанцев на необычный показ первого в мире интерактивного фильма «Ночная игра». В кино всё изменилось. Теперь, выходя из кинотеатра, вы больше не сможете винить создателей фильма в плохой концовке. Потому что судьба героев отныне полностью в руках зрителей. Благодаря технологии CtrlMovie зритель оказывается полностью погружён в происходящее на экране. Он даже ощущает течение времени — любое промедление в принятии решения, как и в реальной жизни, отразится на дальнейшей судьбе героя.

Ещё в 60-е годы прошлого века режиссёр Уильям Касл во время финальной сцены фильма «Мистер Сардоникус» сам появлялся на экране и предлагал зрителям проголосовать, убивать злодея или нет. Исходя из результатов, киномеханик показывал разные концовки.

В январе 2016 года на экраны сети кинотеатров «Люксор» выходит первый полностью интерактивный фильм «Ночная игра», где зрителям предстоит принимать решения за действия главного персонажа с помощью приложения на мобильном устройстве.

В «Ночной игре» семь вариантов финала, к каждому из которых можно прийти, изменив решение главного героя в ста восьмидесяти поворотных точках сюжета. Представьте себе, сколько сцен пришлось снять и смонтировать создателям фильма. Дальше решает зритель — нужно ли ему смотреть все концовки и выяснять, что меняется в сюжете от того или иного решения

Студент Мэтт работает охранником на автостоянке по ночам, где готовится к урокам в университете. Но совершенно внезапно он оказывается главным обвиняемым в ограблении известного аукционного дома. Что произойдёт дальше?