Рязанцы увидели мультфильм «Три богатыря и Морской царь» за неделю до официальной премьеры

Такую возможность жителям города подарили организаторы мероприятия – сеть кинотеатров «Киномакс» и телеком-оператор «Дом.ru».

Общество

В субботу, 24 декабря, в кинотеатре «Киномакс» прошёл предпремьерный показ отечественного мультфильма «Три богатыря и Морской царь».

Перед началом показа в фойе кинотеатра прошла развлекательная программа для юных зрителей, организованная сетью кинотеатров «Киномакс» и телеком-оператором «Дом.ru».

Вместе с Добрыней, Любавушкой, Настасьей и богатырским конём Юлием мальчишки и девчонки танцевали, соревновались в силе и ловкости, готовили самый новогодний салат «оливье», бегали на перегонки, перетягивали канат и получали за это приятные сувениры от организаторов – наклейки, закладки, майки, перчатки и, конечно же, пригласительные билеты на предпремьерный сеанс седьмой части «Богатырей».

Закончилась развлекательная часть праздника общим фото с главными героями мультфильма.

Затем действо переместилось в кинозал, откуда зрители прямиком отправились на… дно морское. В седьмой части мультфильма богатырям пришлось сразиться с Морским царём не только за потопленный Киев, но и за Настасью, в которую влюбился морской владыка и которую так неосмотрительно обидел Добрыня, отказавшись идти на рынок за картошкой, мол «не богатырское это дело».

Но всё как всегда закончилось хорошо – влюблённые помирились, Киев вновь стал сухопутным городом, и даже у самых закоренелых скептиков сбылись самые заветные мечты!

Если вы хотите зарядится позитивным настроением в новогодние праздники – обязательно сходите в гости к «Трём богатырям и Морскому царю» в кинотеатр «Киномакс». Ну а те, кто по каким-то причинам этого сделать не сможет, подключайтесь к телеком-оператору «Дом.ru» и смотрите любимые мультфильмы, не выходя из дома!