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http://7info.ru/news/ryazan-society/rjazancy_tochno_znajut_gde_lopuhi/

Рязанцы точно знают, где лопухи
Оригинальный указатель дороги установили в окрестностях Рязани.

Общество   235

В окрестностях Рязани установлен креативный указатель дороги. О нём информирует пост в группе «ВК» «Рязань».

Общими усилиями комментаторы с помощью автора поста догадались, что инсталляция указывает на деревню Лопухи Варсковского сельского поселения.