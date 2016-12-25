Рязанцы точно знают, где лопухи

Оригинальный указатель дороги установили в окрестностях Рязани.

Общество

В окрестностях Рязани установлен креативный указатель дороги. О нём информирует пост в группе «ВК» «Рязань».

Общими усилиями комментаторы с помощью автора поста догадались, что инсталляция указывает на деревню Лопухи Варсковского сельского поселения.