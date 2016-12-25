http://7info.ru/news/ryazan-society/rjazancy_tochno_znajut_gde_lopuhi/
Рязанцы точно знают, где лопухи
Общество 235
В окрестностях Рязани установлен креативный указатель дороги. О нём
информирует пост в группе «ВК» «Рязань».
Рязанцы точно знают, где лопухи
Общество 235
Оригинальный указатель дороги установили в окрестностях Рязани.
В окрестностях Рязани установлен креативный указатель дороги. О нём
Общими усилиями комментаторы с помощью автора поста догадались, что инсталляция указывает на деревню Лопухи Варсковского сельского поселения.