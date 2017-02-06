В Рязани сыграют в хоккей на валенках

В областном центре пройдёт фестиваль рязанского валенка.

Общество

В воскресенье, 19 февраля, в Рязани пройдёт фестиваль рязанского валенка. Об этом на брифинге в понедельник, 6 февраля, сообщила начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации Марина Кащеева.

Фестиваль будет проходить на ледовой площадке Дворца детского творчества – рязанцы смогут посоревноваться в кидании валенка и других забавах, сыграть на валенках в хоккей. Возрождение традиций, подчеркнула Марина Кащеева, вызвало большой интерес у горожан – недостатка в участниках нет, только для игры в хоккей собралось 8 команд.

Фестиваль стартует в 10.00.