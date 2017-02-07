Рязанцы стали реже обращаться на «горячую линию» министерства здравоохранения

За январь 2017 году в ведомство поступило 284 обращения жителей региона.

Общество

В январе 2017 года на «горячую линию» министерства здравоохранения Рязанской области поступило 284 звонка, что на 9% меньше, чем в предыдущем месяце.

По всем вопросам даны разъяснения специалистов ведомства, сообщает сайт регионального Минздрава. Помимо «горячей телефонной линии» взаимодействие с гражданами осуществляется, в частности, через специальные разделы официальных сайтов медицинских учреждений региона. Кроме того, там представлена информация о видах деятельности организаций, порядках и стандартах оказания медицинской помощи пациентам.