Рязанцы собрали 2,8 млн рублей в рамках марафона «С любовью к детям!»

В благотворительной акции приняли участие 330 предприятий и организаций области, 106 физических лиц.

Общество

В Рязанской области проводится благотворительный марафон «С любовью к детям!». Неравнодушные люди перечисляют средства, которые будут направлены на помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, семьям, которые находятся в сложном материальном положении и нуждаются в поддержке на проведение дорогостоящего лечения ребёнка или реабилитации.

Участие в благотворительной акции уже приняли коллективы 330 предприятий и организаций области, 106 физических лиц. Марафон «С любовью к детям!» проводится с 1 июня. За это время удалось собрать более 2 млн 826 тыс. рублей, сообщает сайт регионального правительства.

Принять участие в марафоне можно до 15 ноября. Для этого нужно перевести средства на единый расчётный счёт, открытый для получения пожертвований от физических и юридических лиц.

Рязанский областной фонд социальной поддержки населения

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БИК 046126001

КБК 00000000000000000180 (заполнять при необходимости)

ОКТМО 61701000 (заполнять при необходимости)

Назначение платежа: «С любовью к детям!»

Подробная информация по телефону: 51-36-35.