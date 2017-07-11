Рязанцы смогут увидеть произведения живописи, графики и скульптуры современных российских художников

Работы, представленные «Товариществом передвижных художественных выставок. XXI век», созданы в разных жанрах и на самые разные темы.

Общество

В пятницу, 14 июля, в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина открывается выставка произведений живописи, графики и скульптуры современных российских художников.

Это будет 70-я выставка в практике «Товарищества передвижных художественных выставок. XXI век». Рязанцы смогут увидеть более 60 произведений живописи, графики, скульптуры тридцати авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Самары, Сибири и Дальнего Востока, а также из-за рубежа: Беларуси, Германии, Польши, Украины, Финляндии.

Представленные произведения созданы в разных жанрах и на самые разные темы. Зрители смогут оценить традиционную живопись русского реализма: произведения на тему балета Василия Братанюка, лирические пейзажи русского Севера Татьяны Лушниковой, виды городов Востока Геннадия Тибушкина, скульптуры Ольги Ивашинцовой и Льва Бейбутяна, портреты Бориса Кельберера. Особого внимания заслуживают произведения мастеров-новаторов Юрия Белозерского и Константина Троицкого, смело экспериментирующих в своих полотнах с пространством и оптическими эффектами. Исторический жанр представлен работами известного мастера Александра Саплина. В настоящей выставке участвуют и работы дальневосточных художников из Хабаровска - Александра Лепетухина и Алексея Авдеева.

Открытие выставки состоится в 16.00. Далее посетить её можно будет до 20 августа с 11.00 до 18.00 (по четвергам до 20.00), кроме понедельника и первой пятницы месяца.