Рязанцы смогут сэкономить на оформлении паспортов

Экономия при электронном оформлении документов будет более чем существенная.

Общество

С 2017 года рязанцы смогут сэкономить 30% при оплате государственной пошлины за некоторые услуги, среди которых оформление гражданского и заграничного паспортов, свидетельства о браке или о рождении ребёнка, а также получение водительского удостоверения. Для этого необходимо будет воспользоваться порталом госуслуг. Об этом сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.

Экономия при электронном оформлении документов будет более чем существенная. В качестве примера на сайте УМВД приводится стоимость оформления паспорта нового образца на 10 лет. Сейчас гражданину надо заплатить 3,5 тыс. рублей. Если в 2017 году пошлина не изменится, при электронном оформлении паспорта житель Рязани сможет заплатить чуть более тысячи рублей.