Рязанцы с синдромом Дауна примут участие в международном конкурсе в Мюнстере

Итоговые работы, созданные за время реализации трёхстороннего проекта, войдут в отчётную выставку творческих работ, которая пройдёт во всех трёх странах-участниках: Германии, Польше, России.

Общество

Рязанская команда примет участие в медународном конкурсе «Рисуем вместе». Это проект для людей с синдромом Дауна, в котором участвуют молодые люди из Германии, Польши и России. Нашу страну в проекте представит рязанская команда под руководством директора АНО «Навигатор будущего» Натальи Барышовой.

Готовиться к конкурсу рязанцы начали ещё в феврале. Молодые люди три раза в неделю занимались со специалистами рисованием и фотографией. В результате они смогли сами сделать снимки любимых мест в Рязани, которые и были отправлены в Мюнстер. По словам Натальи Барышовой, во время подготовки к участию в проекте творчество подталкивало детей к расширению словарного запаса, у них формировались навыки самостоятельной работы, дисциплинированность и усидчивость.

Итоговые работы, созданные за время реализации трёхстороннего проекта, войдут в отчётную выставку творческих работ, которая пройдёт во всех трёх странах-участниках: Германии, Польше, России, сообщает сайт администрации Рязани.