Рязанцы пройдут по следам Семёнова-Тян-Шанского

Путешественники исследуют районы Алтая, которые в XIX веке посетил выдающийся русский географ.

Общество

15 июля рязанские путешественники отправятся на Алтай для исследования мест пребывания Петра Семёнова-Тян-Шанского.

В масштабной всероссийской экспедиции примут участие не только рязанцы. Также исследуют алтайские следы путешественника его потомки из Санкт-Петербурга и учёные из Липецка.

Участники экспедиции в течение десяти дней побывают в самых живописных местах Алтая. В планах у путешественников посещение достопримечательностей, связанных с именем Семёнова-Тян-Шанского.

Они посетят Барнаул, деревню Усть-Козлюха, исследуют Гилёвское водохранилище, а также установят памятную табличку с именем Семёнова-Тян-Шанского в городе Змеиногорск.

Путешественникам предстоит преодолеть 1427 км. За десять дней они планируют изучить фольклор местных жителей, собрать информацию о пребывании Тян-Шанского на Алтае, а также исследовать геологические породы и флору местности.

– Мы в третий раз побываем на Алтае в поисках следов пребывания Петра Семёнова-Тян-Шанского, – отметил руководитель экспедиции Александр Капитанов. – В планах у нашей команды не только сбор информации о русских экспедициях XIX века, но и подготовка выставки к 190-летию выдающегося рязанца.

Также путешественники планируют снять фильм о поездке на Алтай и представить после экспедиции художественные произведения с изображением алтайской природы. Автором картин станет Максимильян Пресняков.