Рязанцы пожаловались в Роспотребнадзор на торговлю спиртсодержащей непищевой продукцией

Звонки поступили на «горячую линию» регионального управления ведомства.

Общество

За прошедшую неделю на телефон «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Рязанской области потупило 5 обращений о факте нахождения в обороте спиртсодержащей непищевой продукции. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

Специалистами Управления при содействии органов внутренних дел оперативно были проведены необходимые мероприятия. Нахождение в обороте спиртосодержащей непищевой продукции, приостановленной Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 195, на предприятиях торговли в городе Рязани не подтвердилось.

В случае обнаружения фактов незаконной реализации в розничной торговле спиртосодержащей непищевой продукции рязанцев просят обращаться в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области по телефону «горячей линии» т.8-800-100-22-62.